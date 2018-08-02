وزارة الاقتصاد تعــلن نقاط التوزيع التابعة لشركات استيراد أضاحي العيد

أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني عن نقاط التوزيع التابعه لشركات استيراد أضاحي العيد.

ونشرت الوزارة اليوم الخميس جدولًا يوضح أسماء الشركات ومكان نقاط التوزيع، حيث أطلقت الوزارة منظومة إلكترونية لتمكين أرباب الأسر من حجز الأضاحي هذا العام.

وقالت الوزارة أول أمس الثلاثاء، إن عدد الحاجزين في منظومة الأضاحي وصل أكثر من 174 ألف أضحية.

وقدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني إجمالي احتياجات ليبيا من الأضاحي هذا العام بنحو 1.4 مليون أضحية، محددة شــروط وضوابط للشركات الراغبة في توريد الأضاحي.

ومن المقرر أن تكون المنظومة الإلكترونية الجديدة جزءًا من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، حسب مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إذ سيتمكن كل رب أسرة من اختيار الشركة التي ستورد أضحيته والحظيرة أوالموزع الذي يريد استلامها منه.