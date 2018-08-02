البعثة الأممية تناقش مع أطراف محلية الترتيبات الأمنية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 06:30 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، جلسة عمل مشتركة في مقر البعثة بكل من طرابلس وتونس، لمناقشة الترتيبات الضرورية لأمن العملية الانتخابية.

وأشار بيان مقتضب للبعثة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع ضم ممثلين عن المجتمع الدولي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية الليبية.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي، إنشاء مكتب لشؤون الانتخابات، والذي سيتولى بدوره 7 مهام ضمن خطة الوزارة لتأمين العمليات الانتخابية.

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وكانت الأطراف الليبية اتفقت على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر المقبل، وذلك وفق مخرجات اجتماع باريس في التاسع والعشرين من مايو الماضي.

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