مصدر أمني يؤكد توقف الاشتباكات غرب مدينة الزاوية

أكد مصدر من جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية أن الاشتباكات الدائرة في منطقة «أبوعيسى» غرب مدينة الزاوية توقفت اليوم الخميس، دون أن يشير إلى وقوع ضحايا.

وقال المصدر في اتصال هاتفي لـ«بوابة الوسط» إن «الاشتباكات جرت بين عناصر المباحث الجنائية وأفراد عصابة مسلحة هاجمت مقر الجهاز ببلدة صرمان غرب البلاد صباح أمس الأربعاء، وتوقفت اليوم بعد تدخل الأهالي».

وأضاف المصدر بأن «العصابة المسلحة تمركزت في مقرّ مصفاة الزاوية التي يتخذونها مقرًا لهم»، موضحًا أن «العصابة تقودها مجموعة إرهابية متطرفة، بينهم المدعو حسين الزعطوط وعناصر من كتيبتي «الكيلاني» و«أبو الفاروق» المعروفتان بتطرفها، وهؤلاء هم من يسيطر على عمليات تهريب الوقود إلى أوروبا، والهجرة غير الشرعية في المنطقة».