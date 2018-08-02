توقف الإنتاج بحقل التحدي للغاز شرق ليبيا

توقف الإنتاج في حقل التحدي للغاز بسبب انقطاع التيار الكهربائي

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، قوله إن الإنتاج في حقل التحدي للغاز بشرق ليبيا توقف اليوم الخميس، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي.

ويغذي الحقل محطات توليد الكهرباء في شمال بنغازي، وفي مرفأ الزويتينة لتصدير النفط، كما ينتج أيضًا مكثفات الغاز، لكن من دون النفط الخام.

وقال ربيع خليفة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، لـ«رويترز»، إنه لا يعلم سبب توقف الإنتاج في حقل الغاز، لكنه تحدث عن وجود عجز في الكهرباء قدره 300 ميجاوات في شرق البلاد.

وأشار خليفة إلى أن العجز في التيار ربما يزيد إلى 500 ميجاوات إذا استمر توقف إنتاج الحقل، متوقعًا أن تتوافر الكهرباء لساعتين فقط يوميًا.

ويعتبر حقل التحدي من أهم الحقول الغازية المكتشفة في شمال أفريقيا وأحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا.