مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار

مصرف ليبيا المركزي. (الإنترنت)

نفى مصرف ليبيا المركزي أن يكون أصدر قرارًا أو حتى بيانًا أو رسالة أعلن فيه تعديل سعرالصرف الدولار بالمصارف التجارية، مؤكدًا على أن المراسلة المتداولة حول تعديل سعر الصرف «مزورة».

وقال المكتب الإعلامي للمصرف المركزي إن «الرسالة التي جرى تداولها مؤخرًا بشأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتضمنت تعديل صرف الدولار الأمريكي بسعر 4.500 دينار بالنسبة للاعتمادات والمهام الرسمية وبسعر 1.340 دينار بالنسبة لأرباب الأسر هي مراسلة مزورة».

الكبير: البرنامج الاقتصادي يبدأ بالإصلاحات النقدية

يذكر أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أعلن أمس الأربعاء، جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يبدأ بالإصلاحات النقدية.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا الأربعاء مع نائب الرئيس أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط السيد طاهر الجهمي.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع خلُص إلى الاتفاق على آليات إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام، إذ جرى بحث الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة إجراءات، من بينها معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.