تقرير ميداني يرصد «أضرارًا كبيرة» بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

كشف تقرير اللجنة المكلفة بتقييم حجم الأضرار في المرافق الصحية بمدينة تاورغاء عن تعرض كلٍ من المركز الوطني لمكافحة وعلاج اللشمانيا والبلهارسيا، والمركز الصحي صلاح الدين، ومستشفى تاورغاء القروي لـ«أضرار كبيرة».

وأكد التقرير، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، «ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتنفيذ عمليات صيانة عاجلة»، كما أوصى الجهات المختصة بـ«تخصيص مبالغ مالية لصيانة المرافق».

واستند التقرير إلى زيارات ميدانية للمرافق الصحية، حيث جرى تقييم الاحتياجات الأسياسية لها، لافتًا إلى أن «تلك المرافق متضررة بشكل كبير وبحاجة إلى أعمال مدنية وصحية وتمديدات كهربائية وأعمال خارجية».

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يذكر أن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة، فوزي أونيّس، رافق اللجنة التي يترأسها مدير إدارة المشاريع، محمد العزومي، في زيارتها لمدينة تاورغاء الثلاثاء الماضي.

وكانت الحياة بدأت تدب من جديد في تاورغاء، عقب عودة الأهالي إلى مدينتهم، بعد أن وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدًّا لأزمة النازحين، بتوقيع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين خلال شهر يونيو الماضي.

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء

جانب من الأضرار بالمرافق الصحية في تاورغاء