خلال يوم واحد.. هبوط جديد للدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء

رجل يحصي عملات أجنبية. (الإنترنت)

شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية تراجعًا جديدًا اليوم الخميس، أمام العملة المحلية في السوق السوداء.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 5.85 دينار مقارنة بـ6.02 دينار منتصف اليوم، في حين بلغ سعره في السوق الرسمية 1.3756 دينارًا، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين 4.4744 دينار .

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كما سجَّل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 7.45 دينار، مقارنة بـ 7.80 منتصف اليوم، وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 6.70 دينار، مقابل 7.93 بعد ظهر اليوم.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

