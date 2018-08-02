عميد بلدية سرت يوقع قرارين لمساعدة أصحاب المساكن المتضررة

مساكن مدمرة في سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم الخميس اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بتدقيق قوائم بدل الإيجار للمساكن المدمرة بالمدينة، بحضور الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد.

واستعرض المجتمعون القوائم واتفقوا على الانتهاء من أعمال اللجنة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

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وقال مصدر بلجنة المراجعة والتدقق بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عميد البلدية وقع القرار رقم 39 لسنة 2018، لتقديم إعانات لـ 739 مواطنًا من أصحاب المساكن بحي الجيزة البحرية، قدرها ألفان دينار لكل مسكن، كما وقع قرارًا آخر لصالح 227 مواطنًا من أصحاب المساكن المدمرة والمتهالكة بحي المنارة.

وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يناير الماضي أربعة ملايين دينار لمعالجة أوضاع أصحاب المساكن المدمرة بسرت.

وقال عضو لجنة رابطة أصحاب المساكن المدمرة بسرت، جمعة عمران، في تصريحات سابقة إلى «الوسط» إن أصحاب المساكن المدمرة يعانون من ظروف صعبة، أولاها تأخر حكومة الوفاق بتعويضهم ماليًا عن مساكنهم المدمرة، التي تقدر بـ2300 مسكن مدمر، مشيرًا إلى أنهم يدفعون إيجارات «باهظة»، في ظل عدم توافر السيولة النقدية بالمدينة.