تراجع الدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء

رجل يحصي عملات أجنبية. (الإنترنت)

شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الخميس، تراجعًا أمام العملة المحلية في السوق السوداء .

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 6.02 دينارات مقارنة بـ6.17 دينارات أمس الأربعاء، في حين بلغ سعره في السوق الرسمية 1.3756 دينارًا، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين إلى 4.6444 دينار.

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كما سجَّل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 7.80 دينارا، مقارنة بـ 8.05 دينارا الأربعاء، وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 6.93 دينارا، مقابل 7.19 دينارا أمس.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.