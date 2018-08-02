تراجع الدولار أمام الدينار الليبي في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 02:27 مساء
رجل يحصي عملات أجنبية. (الإنترنت)

شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، اليوم الخميس، تراجعًا أمام العملة المحلية في السوق السوداء .

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم 6.02 دينارات مقارنة بـ6.17 دينارات أمس الأربعاء، في حين بلغ سعره في السوق الرسمية 1.3756 دينارًا، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين إلى 4.6444 دينار.

اقرأ أيضًا: ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والإسترليني بالسوق السوداء

كما سجَّل الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 7.80 دينارا، مقارنة بـ 8.05 دينارا الأربعاء، وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 6.93 دينارا، مقابل 7.19 دينارا أمس.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديات أمام إيطاليا بشأن الاتفاق مع واشنطن حول ليبيا
ليبيا
«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
نصية يروي وقائع جلستي البرلمان والخلاف حول «المادة الثامنة»
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
شمبش: استحداث «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء لإجراء التعديل الدستوري العاشر
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة