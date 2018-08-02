«الدولية للهجرة»: ترحيل 152 مهاجرًا إلى النيجر

صورة للمهاجرين الذين استقبلتهم المنظمة الدولية للهجرة في النيجر. (صورة من حساب المنظمة بتويتر)

استقبلت المنظمة الدولية للهجرة بالنيجر 152 مهاجرًا قادمين من ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي.

ونشرت المنظمة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء، صورًا توضح وقوف المهاجرين في صفوف لتسجيل أسمائهم لدى وصولهم، بالتعاون مع موظفي المنظمة الدولية.

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جهاز مكافحة الهجرة: ترحيل 17 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلادهم

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أعلن الخميس الماضي ترحيل 17 مهاجرًا غير شرعي من دولة نيجيريا إلى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي جوًّا.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

صورة للمهاجرين الذين استقبلتهم المنظمة الدولية للهجرة في النيجر. (صورة من حساب المنظمة بتويتر)