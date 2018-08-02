تعيين الرحيبي مديرًا للشؤون الأفريقية بـ«خارجية الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 01:23 مساء
وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة. (صورة من خارجية الوفاق)

أصدر وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، قرارًا اليوم الخميس بتسمية خليفة محمد خليفة الرحيبي مديرًا لإدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

ويحمل خليفة الرحيبي مؤهل ليسانس علوم سياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط بالمغرب، بحسب إدارة الإعلام الخارجي.

ومن أهم الوظائف التي تقلدها الآتي:
● التحق بوزارة الخارجية سنة 1981.
● مدير إدارة متابعة شؤون اتحاد المغرب العربي.
● مدير إدارة الشؤون العربية.
● قائم بأعمال السفارة الليبية ببراتسلافا سلوفاكيا.
● مدير إدارة بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالعاصمة الرباط.

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