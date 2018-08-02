الأرصاد: البحر مناسب للاصطياف من رأس جدير إلى سرت

مصطافون على شواطئ البحر. (الإنترنت)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن البحر مناسب للاصطياف من الساحل من رأس جدير إلى سرت.

وأضاف المركز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البحر غير مناسب للاصطياف على أقصى الساحل الشرقي، ويكون ملائمًا للاصطياف على باقي الساحل من الخليج حتى طبرق.

الساحل من رأس جدير إلى سرت:

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها ما بين (10-30) كلم / ساعة.

• ارتفاع الموج لا يتجاوز(0.75) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية.

• البحر مناسب للاصطياف.