الأرصاد: رطوبة عالية على المناطق الساحلية.. وأمطار متفرقة على الكفرة وأقصى الجنوب

درجات الحرارة لليوم الخميس. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يؤثر امتداد المرتفع الجوي على مناطق شمال ليبيا، كما يعمل على استقرار العوامل الجوية مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها بين (30 – 37) مْ بينما تبقى مرتفعة نسبيًا على أغلب مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح بين (38– 43) مع تكاثر للسحب على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي، واحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 30-36 وتصل إلى 38 على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-34 وما بين 37 - 40 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36-41.

الكفرة - تازربو - السرير

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-42.

درجات الحرارة لليوم الخميس. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).

درجات الحرارة غدًا الجمعة. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).

درجات الحرارة بعد غد السبت. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).