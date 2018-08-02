الأرصاد: رطوبة عالية على المناطق الساحلية.. وأمطار متفرقة على الكفرة وأقصى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 12:44 مساء
درجات الحرارة لليوم الخميس. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يؤثر امتداد المرتفع الجوي على مناطق شمال ليبيا، كما يعمل على استقرار العوامل الجوية مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها بين (30 – 37) مْ بينما تبقى مرتفعة نسبيًا على أغلب مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح بين (38– 43) مع تكاثر للسحب على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي، واحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 30-36 وتصل إلى 38 على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-34 وما بين 37 - 40 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36-41.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39-42.

درجات الحرارة لليوم الخميس. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).
درجات الحرارة غدًا الجمعة. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).
درجات الحرارة بعد غد السبت. (صورة من المركز الوطني للأرصاد).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديات أمام إيطاليا بشأن الاتفاق مع واشنطن حول ليبيا
ليبيا
«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
نصية يروي وقائع جلستي البرلمان والخلاف حول «المادة الثامنة»
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
شمبش: استحداث «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء لإجراء التعديل الدستوري العاشر
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة عند غسيل السيارة