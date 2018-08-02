عودة شبكة «ليبيانا» للعمل غرب درنة

موقع شبكة «ليبيانا في منطقة قنفودة غرب بنغازي. (صفحة مركز ليبيانا الإعلامي).

نجح فريق العمل بشركة ليبيانا للهاتف المحمول في إعادة الشبكة للعمل غرب مدينة درنة وتحديدًا إلى مناطق حي السيدة خديجة ووادي الناقة ومنتجع إيميليا السياحي، بعد إكمال صيانة المحطات المتضررة جراء الوضع الأمني، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وكانت شركة ليبيانا للهاتف المحمول قالت في بيان صادر عنها الثلاثاء إن سبب الانقطاعات الحاصلة في تغطية شبكتها هو انقطاع الكهرباء عن الشبكة العامة لساعات طويلة، مما يتسبب في توقف محطات ليبيانا عن العمل وبالتالي انقطاع التغطية.

وأضاف المركز الإعلامي لشركة ليبيانا أن فرق الصيانة بالشركة تعمل بقصارى جهدها على إيجاد حلول بديلة لتشغيل محطات ليبيانا لوقت أطول بعد انقطاع الكهرباء عنها.