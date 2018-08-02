بلدي سرت يبحث مع المنظمة الدنماركية لنزع الألغام إجراء مسح للمخلفات الحربية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 02 أغسطس 2018, 12:16 مساء
مخلفات حرب غير متفجرة. (الإنترنت)

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اجتماعًا مع مدير مشروع المنظمة الدنماركية لنزع الألغام والمخلفات بسرت (DCA)، لبحث خطة العمل التي طرحتها المنظمة، المتعلقة بالبرنامج التوعوي حول مخاطر مخلفات الحرب بالتنسيق مع المجلس البلدي.

ضم الاجتماع عضو المجلس البلدي المكلف بملف المنظمات الدولية المهندس أبوبكر الجلاب، ومدير مكتب الإعلام بالبلدية.

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وأكد المعداني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، أنه تم التشاور خلال الاجتماع في ملف قيام فريق المنظمة DCA بحملة المسح الشامل بالتنسيق مع البلدية حول المخلفات الحربية.

ووقَّع السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، أول أمس الثلاثاء على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة «الحقول الحرة»، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية، ونزع الألغام في مناطق غرب ليبيا التي شهدت نزاعات مسلحة بما فيها صبراتة والزاوية وككلة وورشفانة والقواليش وغريان وتاورغاء.

وقالت السفارة البريطانية في ليبيا، في بيان صادر عنها، إن التوقيع على العقد يأتي تأكيدًا لدعم بريطانيا جهود حكومة الوفاق الوطني ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية الهادفة لإنقاذ حياة المدنيين وإعادة الاستقرار في أرجاء البلاد.

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