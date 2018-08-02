لجنة شؤون الموظفين ببلدية سرت تعقد اجتماعها الأول

لجنة شؤون الموظفين ببلدية سرت تعقد اجتماعها الأول. (صورة من بلدية سرت)

عقدت لجنة شؤون الموظفين ببلدية سرت اجتماعها الأول الأربعاء، برئاسة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس البلدي المكلف، علي الهادي.

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة شرعت في اجتماعها الأول في دراسة وفحص الملفات الوظيفية لـ17 من موظفي ديوان البلدية، الذين توافرت فيهم شروط الترقية والتسوية للعام 2018، استنادًا إلى نصوص القانون رقم (12) لسنة 2010، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن اللجنة استعرضت في اجتماعها موضوع النظر في أوضاع موظفي المجلس المحلي سرت (سابقًا)، وإمكانية تنسيبهم في الإدارات والمكاتب والأقسام التابعة لديوان البلدية، والاستفادة منهم كل حسب مؤهله وتخصصه. وناقشت اللجنة جملة من المواضيع المختلفة التي تقع في نطاق اختصاصها.