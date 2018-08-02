المصرف المركزي يتعهد بتوفير سيولة للتجار ويحدد سقف الشراء للبطاقات المصرفية

مصرف ليبيا المركزي. (الإنترنت)

وضع مصرف ليبيا المركزي مبادرة بالتعاون مع المصارف التجارية، اليوم الخميس، تسمح بمنح التجار المشتركين في خدمة نقاط البيع ما نسبته 50% من إجمالي مبيعاتهم الشهرية، شريطة عدم الزيادة في الأسعار، على أن يتم استحداث آلية للبلاغات عن أي تجاوزات، بالتعاون مع المصارف التجارية وشركة المعاملات.

وشملت المبادرة أيضًا تحديد أسقف الشراء للبطاقات المصرفية بواقع ألفي دينار يوميًا وخمسة آلاف شهريًا.

كما نصت المبادرة على تكليف شركة معاملات باستخراج البيانات والتقارير والإحصاءات الشهرية كافة، ومتابعة التجاوزات وإخطار المصارف التجارية بها.

وتعاني مدينة سبها والمنطقة الجنوبية أزمة نقص السيولة منذ سنوات، ويجري توفيرها بشكل محدود إلى المواطنين بالمنطقة بقيم بسيطة تصل فى بعض الأحيان إلى 300 دينار.