سول: بارجة حربية في طريقها إلى ليبيا لإطلاق 4 مخطوفين

صورة من فيديو نشرة موقع «سايت» يظهر أربع رهائن خطفهم مسلحون في طرابس. (فرانس برس»

قالت سول، اليوم الخميس، إنها أرسلت سفينة حربية إلى ليبيا لضمان إطلاق مواطن كوري جنوبي خطف مع ثلاثة فليبينيين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين من كوريا الجنوبية قولهم إن البارجة «مونمو الأكبر» التي تزن أربعة أطنان وتشارك في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن، في طريقها إلى ليبيا.

وذكر ناطق باسم وزارة الدفاع، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أنه إضافة إلى «تنفيذها مهمة حماية السفن التجارية، تستعد (البارجة) لجميع الفرضيات ومنها الحاجة لتقديم دعم عسكري».

وخطف ثلاثة مهندسين فليبينيين وكوري جنوبي في السادس من يوليو في هجوم على مشروع مياه في غرب ليبيا.

وأكدت حكومتا البلدين ظهور مواطنيها في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، ونشرت الفيديو مجموعة «سايت» المختصة برصد المواقع المتطرفة.

ويظهر في الفيديو أربعة وهم يخاطبون الكاميرا بالإنجليزية. ويظهر خلفهم مسلح يجلس على الرمال، لكن الخاطفين لا يعلنون هويتهم، كما لم تتبن أي جهة المسؤولية. ولم يتضح تاريخ التصوير.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفليبينية، ايلمر كاتو، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن «السفارة الفليبينية في طرابلس أكدت أن الرجال الثلاثة في التسجيل هم الفنيون الفليبينيون الذين خطفهم مسلحون في ليبيا الشهر الماضي».

فيما أشار ناطق باسم المكتب الرئاسي في سول إلى أن الحكومة «تبذل كل ما بوسعها بالوسائل المتاحة كافة للدولة»، مضيفًا إن «بلاده ورئيسه لم ينسياه ولا مرة».

وأضاف أن «الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع حكومة ليبيا وحلفاء آخرين مثل الفليبين والولايات المتحدة، منذ الحادثة، من أجل سلامته وإطلاقه».

منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي ومقتله في 2011، يتعرض عمال أجانب بشكل متكرر لهجمات من فصائل مسلحة أو متطرفين.