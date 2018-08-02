إنقاد 27 مهاجرًا بينهم ليبيون قبالة زوارة

إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن زوارة أنها تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من إنقاد مهاجرين غير شرعيين من «موت محقق»، بعد أن كاد يغرق قاربهم المتهالك.

وقالت مديرية أمن زوارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم إن 27 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة (ليبية ــ جزائرية ــ تونسية ــ مغربية) بينهم 5 نساء وطفلة والباقى رجال، أنقذوا قبالة زوارة، بعد أن كاد «قاربهم المتهالك أن يغرق بهم».

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وأشارت المديرية إلى أن رجلاً مسنًا لا يقدر على الحركة كان بين المهاجرين الذين تم إنقادهم ونقلهم إلى موقع تابع للمديرية لـ«تقديم الطعام والشراب لهم، ومعرفة بعض المعلومات التى تفيد التحقيق».

وأكدت أن «محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى عمل دؤوب وجهد متواصل، وهذا ما تقوم به الفرق الأمنية المكلفة بهذا الملف والتابعة لمديرية أمن زوارة».

وتمكن خفر السواحل الليبي، أمس الأربعاء، من إنقاذ 473 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة شمال القرة بوللي والزاوية.

وتحقق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اتهام منظمة إسبانية روما بإعادة 108 مهاجرين أنقذتهم سفينة إيطالية في البحر المتوسط إلى ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي.

كانت منظمة «أوبن أرمز» الإسبانية الخيرية قالت في وقت سابق، الثلاثاء، إن سفينة إيطالية مخصصة لتقديم الدعم لمنصات النفط أعادت 108 مهاجرين غير شرعيين أنقذتهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، على الرغم من عدم اعتراف أوروبا بأن ليبيا مكان آمن للاجئين بموجب مقتضيات القانون الدولي.