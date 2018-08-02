«الجلاء»: 17 حالة وفاة و210 جرحى ضحايا الحوادث المرورية في شهر

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 02 أغسطس 2018, 08:30 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي في شهر يوليو الماضي 17 حالة وفاة و210 جرحى، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسة (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (22 و35 عامًا)، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 100 حالة إيواء.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم:
1- محمد آدم يونس
2- صلاح سالم عبدالحميد
3- مسعودة مصطفى محمد
4- عمران مرعي عبدالله
5- أحد موتلاف (بنغلاديشي)
6- أكرم أسامة يونس
7- عماد سعد عمر
8- أحميدة صابر آدم
9- عبدالحميد هارون آدم
10- أحمد محمود ناصر
11- رقية عبدالله محمود الزوي
12- جاب الله عبدالغني عبدالونيس
13- فهمي محمد الجطلاوي
14- خالد محمد داوود
15- فرج خليفة أرحومة
16- عبدالله حسين ذهبي (تشادي)  
17- يوسف سعد الهواري

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطريق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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