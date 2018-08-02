وفد من «خارجية الوفاق» يحمل رسالة من سيالة بخصوص الاستثمار في الكاميرون

زار وفد من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني دولة الكاميرون حاملا رسالة من الوزير المفوض محمد سيالة بخصوص الأستثمار.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي إن الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية لطفي المغربي سلم وزير الخارجية المكلف بالعالم الإسلامي في جمهورية الكاميرون آدم قرقوم رسالة من الوزير المفوض محمد الطاهر سيالة.

ولفتت إدارة الإعلام الخارجي أن الرسالة «تضمنت رغبة ليبيا في تطوير التعاون مع دولة الكاميرون في المجالات الإستثمارية المختلفة التي تعود بالفائدة على البلدين و الشعبين الصديقين».

من جانبه عبر الوزير الكاميروني عن سعادة بلاده بزيارة الوفد الليبي و أعرب عن استعداد بلاده لتطوير و تنمية التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات و خاصة في مجال الاستثمار.