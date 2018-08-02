بلدية ترهونة تطلق مشروع المسح السكاني

القاهرة - بوابة الوسط:اسماء سعيد | الخميس 02 أغسطس 2018, 02:02 صباحا

أعلنت بلدية ترهونة عن إطلاق «مشروع المسح السكاني المكاني» يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أنه سوف يحقق عدد من الأهداف خاصة في مجال التعليم والصحة والتنمية بشكل عام.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية الخميس إن «المشروع سيمكن من معرفة أعداد الأطفال الذين سوف يدخلون إلى المرحلة الإبتدائية»، بالإضافة إلى «توزيع الطلبة على المدارس واحتياجاتهم وأين يتم أنشاء مرافق تعليمية».

ولفت المكتب إلى أن المشروع سيحدد«الاحتياجات اللازمة للمواليد الجدد من امصال ومضادات حيوية وغيرهاحسب الكثافة السكانية ومكان تواجدها والمرافق التي تحتاج للعناية بها وتطوريها كذلك احتياجات المستشفيات من عدد الاسرة وعرف العناية الفائقة وعدد الأدوية بحسب نسبة معلومة».

كما أكد المكتب الإعلامي على أن المشروع يحدد «عدد المباني السكنية وتوزيعها الجغرافي والحاجة لمباني جديدة مستقبلا وبالتحديد معرفة الحركة السكانية في أي اتجاه تذهب والتعامل معها من حيث توجيهها حسب المخططات المعدة لذلك  في مجال البنية التحتية».

وسوف يمكن المشروع الذي تشرف علية ادارة تقنية المعلومات ببلدية ترهونة من معرفة التعداد السكاني لكل محلة على حدة ومعرفة نسبة الاناث من الذكور ومعدل النمو السكاني ومعرفة النازحين إلى بلدية ترهونة.

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