ستيفاني وليامز تلتقي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 12:51 صباحا

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية أشرف بودوارة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بـ«فيسبوك» ليل الأربعاء إن «ستيفاني وليامز تبادلت مع أشرف بودوارة ومنى المقدم الأراء حول الوضع السياسي في ليبيا والمستجدات الأخيرة».

يذكرأن مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية دعا في شهر أبريل الماضي الامم المتحدة لـ«القيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي  في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية».

كما طالب  المؤتمر الذي عقد بطرابلس في أبريل الماضي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة للبلاد لـ«مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية ملكا للبلاد طبقا لنصوص الدستور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديات أمام إيطاليا بشأن الاتفاق مع واشنطن حول ليبيا
ليبيا
«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
نصية يروي وقائع جلستي البرلمان والخلاف حول «المادة الثامنة»
ليبيا
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
شمبش: استحداث «المادة الثامنة» من قانون الاستفتاء لإجراء التعديل الدستوري العاشر
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان