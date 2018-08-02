ستيفاني وليامز تلتقي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية أشرف بودوارة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بـ«فيسبوك» ليل الأربعاء إن «ستيفاني وليامز تبادلت مع أشرف بودوارة ومنى المقدم الأراء حول الوضع السياسي في ليبيا والمستجدات الأخيرة».

يذكرأن مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية دعا في شهر أبريل الماضي الامم المتحدة لـ«القيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية».

كما طالب المؤتمر الذي عقد بطرابلس في أبريل الماضي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة للبلاد لـ«مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية ملكا للبلاد طبقا لنصوص الدستور».