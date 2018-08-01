الدينار يسترد 31 قرشًا من الدولار خلال ساعات في السوق السوداء

أسعار العملات الأجنبية

استردت العملة المحلية 31 قرشًا من العملة الأميركية خلال ساعات في السوق السوداء، في إطار تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية الرئيسية، مقارنة بأسعار مستهل اليوم.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.16 دينار، مقابل 6.47 دينار في التعاملات الصباحية، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغ فارق السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 4.79 قرشًا، إذ يبلغ سعره الرسمي 1.3783 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

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كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة تراجعًا مماثلاً، إذ سجل الجنيه الإسترليني في التعاملات المسائية 8.07 دينار، مقابل بـ8.40 دينار الإثنين، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.20 دينار، مقابل 7.50 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.