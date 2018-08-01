الكبير: البرنامج الاقتصادي يبدأ بالإصلاحات النقدية

رئيس المجلس الرئاسي يبحث الإطار النهائي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج يبدأ بالإصلاحات النقدية.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق ووزير التخطيط طاهر الجهمي، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، جرى خلال الاتفاق على آليات إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام.

وجاء هذا الاجتماع عقب سلسلة من الاجتماعات عقدتها نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفان ويليمايز مع عدة أطراف، أكدت خلالها ضرورة البدء في الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتلك الإصلاحات.

ويليامز تلتقي الكبير وتؤكد أهمية الالتزام المستمر بالعملية الإصلاحية في ليبيا

وناقش الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة إجراءات، من بينها معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.

وأشار معيتيق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع تدارس الآثار المترتبة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي يتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة التوازن المالي.

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ومنذ مباشرة مهامها نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أجرت ويليامز عددًا من اللقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمتابعة التقدم المحرز على صعيد حزمة الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها.

مصدر لـ«بوابة الوسط»: قرارات الإصلاح الاقتصادي تصدر خلال أيام

وكان اجتماع عُقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها.

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