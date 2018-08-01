بلدية بنغازي توقع عقودًا بمليوني دينار شهريًا لنظافة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط: هندية العشيبي | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 09:18 مساء
أعمال رفع القمامة في بنغازي. (الإنترنت)

قال رئيس المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، إن البلدية تعاقدت مع شركة نظافة خاصة والشركة العامة للخدمات للبدء في أعمال الصيانة بشوارع وأحياء المدينة.

وأضاف الكاديكي لـ«بوابة الوسط» أن قيمة العقود المبرمة تصل إلى حوالي 2 (مليوني دينار شهريًا، مخصصة من قبل وزارة المالية بالحكومة الموقتة، بعد استيفاء المستخلصات لكل شركة عن طريق ديوان بلدية بنغازى.

وأوضح الكاديكي أنه جرى تقسيم مناطق المدينة وأحيائها إلى حوالي 24 موقعًا، وزعت على الشركات المتعاقد معها، داعيًا أهالي المدينة للتعاون مع شركات النظافة للقيام بعملها المناط بها في تنظيف المدينة وساحاتها.

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