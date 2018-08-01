بدعم خبراء إيطاليين.. إعادة تفعيل محطة كهرباء الجــبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 08:59 مساء
محطة كهرباء الجبل الغربي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، إعادة تفعيل محطة كهرباء الجبل الغربي (الرويس) بدعم من خبراء وفنيين من شركة «أنسالدو إنيرجيا» أحد أكبر مورد ومزود لخدمات محطات توليد الكهرباء ومكوناتها في إيطاليا.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» إن «إيطاليا تثبت مجددًا بالأفعال وقوفها إلى جانب المواطن الليبي لتخفيف معاناته اليومية من خلال توفير كل ما هو طارئ للبلديات ودعم الشركة العامة للكهرباء لمعالجة العجز الحالي للشبكة في ليبيا».

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء الجبل الغربي نحو 700 ميغاوات وتتكون من ست وحدات توليد، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 156 ميغاوات، وتملك خطًّا سعته 150 ميغاوات الرويس - تطاوين (تونس)، وفي وقت الذروة تسحب المحطة من تونس عن طريق دائرة أبو كماش، بحسب تصريح سابق لرئيس المناوبة قسم التشغيل بالمحطة، محمد الأحرش.

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