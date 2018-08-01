بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي إلى تاورغاء

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 08:10 مساء
أعمال المرحلة الأولى لإعادة الكهرباء إلى تاورغاء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة التيار الكهربائي إلى منطقة تاورغاء التي تقوم بها دائرة توزيع تاورغاء بالتعاون مع دائرتي الإنارة العامة والديزل والطوارئ، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت صفحة الشركة العامة للكهرباء عن مدير دائرة توزيع تاورغاء المهندس محمد زوبي، قوله «بفضل جهود الفنيين والمهندسين تمت صيانة وتشغيل خط الإنارة لمدخل منطقة تاورغاء لتضىء الأنوار جنبات الطريق بعد غياب طويل».

وأوضح المهندس محمد زوبي أنه جرى توصيل التيار الكهربائي إلى بعض الأماكن الأخرى في منطقة تاورغاء والعمل جارٍعلى تنفيذ باقي المرحلة حسب الإمكانيات المتاحة.

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