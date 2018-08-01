تقرير أفريقي: تراجع «داعش» في ليبيا يثير مخاوف الاستخبارات الغربية

عناصر من تنظيم «داعش» في ليبيا (أرشيفية:الإنترنت)

أحصى تقرير أفريقي أعداد وجنسيات عناصر تنظيم «داعش» في ليبيا القادمين من دول القارة، محذرًا من مخاوف استخباراتية غربية من محاولتهم البحث عن موطئ في غرب أفريقيا.

وكشفت خلية زونغو للصحافة الاستقصائية في غرب أفريقيا تقديرات لعدد المقاتلين في «داعش» في ليبيا، بحسب بلدهم الأصلي، وفق ما نشر موقع «سينوزو» في بوركينافاسو.

ويقول تقرير بعنون «غرب أفريقيا يغري تنظيم داعش»، إنه إذا كانت الدول المغاربية قد ضمت أكثر من 100 إرهابي لكل منها، فإن دولاً مثل السنغال وغامبيا وتشاد والنيجر وغانا ومالي تضم ما بين 50 و 100 إرهابي في خدمة «داعش»، أما بالنسبة لموريتانيا، فقد كان من 10 إلى 50 شخصاً منخرطين في «داعش».

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ويعود التقرير إلى تاريخ نشوء تنظيم «داعش» في ليبيا، مستنداً إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث بدأ في التطور بليبيا بين مارس ومايو 2013، عندما زار المتشدد الديني البحريني تركي البنعلي (قتل في سورية يونيو 2017) البلاد، وألقى محاضرات دينية، واجتمع مع شخصيات من الجهاديين.

ومع تراجع حضور «داعش» في ليبيا تبرز مخاوف خبراء الاستخبارات الغربيين، بمن فيهم المسؤولون في الولايات المتحدة، وحكومات المنطقة أن يجعل الفقر منطقة غرب أفريقيا موقعاً لمزيد من التوغلات من قبل المنظمة الإرهابية.

وقال مسؤول كبير في إحدى الوحدات التنفيذية لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو في مقابلة مع موقع التحقيقات الاستقصائية «سينوزو» «كانت هناك عودة كبيرة للمقاتلين بعد سقوط تنظيم داعش في سورية في نهاية العام 2017 ومطلع العام 2018».

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وفقاً للمصدر ذاته، فإن السلطات تدرك وجود «داعش» في مالي، وربما في النيجر. لكنهم يعتقدون أن «داعش» لم يحصل على موطئ قدم في بوركينا فاسو. ومع ذلك، بالنسبة لمسألة عدد المقاتلين الذين عادوا من سورية، يفضل المسؤول التزام الصمت.

وتوقع التقرير استفادة تنظيم أبو بكر البغدادي، بحسب ليسبث هايدي، الباحثة في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي (هولندا)، من خصائص معينة في المنطقة. وبينما توجد مناطق مراقبة جيداً في منطقة الساحل ذات بنى تحتية اجتماعية اقتصادية، فإن بعض الدول تخلت عن جزء كبير من المنطقة.

وفي هذه المناطق، فإن «داعش»، وهي غنية بما يكفي لتوفير الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين تخلت عنهم حكوماتهم وفق تعبيرها. وذكّرت بالكمين الذي تعرض له جنود أميركيون في النيجر في 4 أكتوبر 2017، مما يمثل تهديداً خطيراً.

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وعاد التقرير إلى تاريخ 13 مايو 2015 أين تم تناقل فيديو من قبل مواقع مؤيدة للجهاديين. أظهر الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي وخلفه عشرات الرجال المقنعين والمسلحين يعلنون عن الولاء لـ«داعش»، فكانت هذه شهادة ميلاد ما تسمى «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى».

ولكن مع ذلك سوف يستغرق «داعش» 15 شهراً ليعترف بتنظيم الدولة في الصحراء الكبرى وسيبقى هذا الاعتراف حذراً.

وجاء تلاحق الأحداث في منطقة الساحل عقب سقوط نظام معمر القذافي وفق تعبير التقرير الأفريقي، الذي أكد أن الفوضى التي خلفتها ضربات التحالف الغربي ستغير كل شيء، فقد استغلت الجماعات المتطرفة النائمة ذلك لتخرج إلى العلن، وبالتالي اجتذبت قيادات من تنظيم البغدادي، وسعى الجهاديون في ليبيا نقل المعركة إلى غرب أفريقيا.