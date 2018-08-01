استئناف الرحلات الجوية بمطار بنينا الدولي في بنغازي

مطار بنينا. (أرشيفية: الإنترنت)

استأنف مطار بنينا الدولي في بنغازي، اليوم الأربعاء، حركة الملاحة والرحلات الجوية والشحن بعد أن فضّ موظفو الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية اعتصامًا أعلنوه أمس الثلاثاء، إثر تلقيهم وعودًا من الجهات المختصة بصرف مرتباتهم المتأخرة.

وقال مسؤول بإدارة مطار بنينا الدولي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن حركة الملاحة الجوية عادت إلى المطار، واستؤنفت الرحلات بشكل طبيعي، مؤكدًا أن العمل يسير الآن بشكل اعتيادي في المطار.

وأوضح المسؤول، أن هناك رحلتين خارجيتين مؤجلتين منذ الأمس تستعدان للإقلاع إلى الإسكندرية وأسطنبول بعد قليل، ومن ثم سيتم تسيير الرحلات بشكل تدريجي في المطار.

واعتصم أمس الثلاثاء موظفو الشركة الليبية للمناولة الأرضية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة، ما أدى إلى توقف الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا الدولي، باستثناء رحلات شركة طيران البراق لأنها تتبع شركة «فجرأوديسا» ولا تتبع الشركة الليبية للمناوله الأرضية.