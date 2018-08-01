«مالية الوفاق» تشكل لجنة للتفتيش على المراقبين الماليين

وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

أصدر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة للمراجعة والتفتيش ومتابعة أعمال المراقبين الماليين ومساعديهم المكلفين الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة، في إطار التشديد على تطبيق القانون والنظام المالي ولائحة الميزانية والترتيبات المالية.

ونص القرار، وفق صفحة وزارة المالية على «فيسبوك»، على تعيين عبدالعزيز أحمد أحميد رئيسًا للجنة، وعضوية كل من فتحي سعد حربية وجمال ميلاد منصور ومنصور محمد دياب وبلقاسم ميلاد قنيجيوة.

وتتضمن صلاحيات اللجنة «التفتيش على أداء المراقبين ومدى الالتزام بتنفيذ الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب القانون وتقييم عملهم بناء على نتائج التفتيش»، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبين واقتراح طرق معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعطى القرار الحرية للجنة في «الاستعانة بمَن ترى في بعض الموضوعات، وذلك بعد موافقة مدير الإدارة، وتقديم تقارير دورية عن سير أعمالها».

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