مصلحة الأحوال المدنية تمهل الفروع شهرًا لحصر ملفات العائدين من المهجر

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 06:58 مساء

أملهت مصلحة الأحوال المدنية، جميع الفروع بمختلف أنحاء البلاد، شهرًا واحدًا لحصر ملفات الأسر المدرجة في سجل العائدين من المهجر «المعمول بها أو المؤشر عليها بإلغاء»، مطالبة بحصر «كل مَن تم قيده في السجلات وغير محدد مركزه القانوني من حيث الجنسية».

جاء ذلك في تعميم أصدره مدير مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، اليوم الأربعاء، إلى جميع مديري فروع المصلحة بمختلف أنحاء البلاد بشأن «معالجة ملف العائدين من المهجر».

وقال بالتمر في تصريح الى «بوابة الوسط»: «لاحظنا أن العمل في سجل العائدين من المهجر (الموقت)، قد صار مغايرًا لما أورده المشرِّع، وتحول من سجل موقت، لغرض إثبات الانتماء للأصل الليبي، إلى سجل دائم لسجل المواطنين».

وأوضح أن هذا التعميم لمديري فروع مصلحة الأحوال المدنية يأتي عطفًا على رقم (193) لسنة 1971 بشأن «إضافة سجل موقت إلى سجلات الأحوال المدنية».

وأكد أن «هذا الملف متعثر منذ سنوات، وخلق تصنيفًا جديدًا لمَن هم في ليبيا» مضيفًا: «ينبغي وفقًا لقانون الجنسية الليبية، أن يكون لدينا تصنيفان فقط، مواطنون أو أجانب».

كما أكد مدير مصلحة الأحوال المدينة أن «أهداف هذا الحصر، معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين، والبت في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«آبل» تسجل أرباحًا فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار
اقتصاد
قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
والدة «نيمار» تظهر للدفاع عن ابنها المثير
رياضة عالمية
العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان