تكليف عبدالواحد شعبان العالم مديرًا عامًّا للشركة الليبية الأفريقية للطيران

كلف مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، عبدالواحد شعبان العالم، مهام المدير العام للشركة، وفق قراره رقم (8) لسنة 2018 الصادر اليوم الأربعاء.

ونص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» على أن يتولى المدير العام للشركة، عبدالواحد شعبان العالم، تسيير العمل التنفيذي واتخاذ وإبرام كافة التصرفات القانونية والإدارية اللازمة لتسيير نشاط الشركة.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «يكون عمل المدير العام تحت الإشراف المباشر للجنة التنفيذية المشكَّلة بموجب القرار رقم (4) لسنة 2018» داعيًا المخاطَبين بالقرار إلى تنفيذه من تاريخ صدوره.