هيئة الرقابة الإدارية تناقش أفكارًا لمكافحة الرشوة

بنغازي - "بوابة الوسط"، نجاح العجيلي | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 06:37 مساء
هيئة الرقابة الإدارية

عقدت هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء، ورشة عمل بعنوان «التنمية البشرية لمكافحة الرشوة» تحت شعار «الجودة.. الإبداع.. التميز»، وذلك بإشراف إدارة تنمية الموارد البشرية في الهيئة.

وأشار بيان للهيئة إلى أن الورشة التي ناقشت عدة مقترحات لمواجهة الرشوة، حضرها مجموعة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا.

ومن جانبه قال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالهيئة، عبد الله ميلاد، إن هذه هي النسخة الثالثة من ورش العمل التي تعقد في إطار طرح أفكار لمواجهة الرشاوى، إذ عُـقدت النسختان السابقتان في مدينة بنغازي والبيضاء على الترتيب.

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وأضاف ميلاد أن عددًا من الأساتذة المختصين ألقوا محاضرات تضمنت موضوعات مختلفة عن المسؤولية المجتمعية والقضاء على الظاهرة، لافتًا إلى أن هناك 6 برامج مستقبلية يجرى الإعداد لها في بنغازي والبيضاء خلال الفترة المقبلة.

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