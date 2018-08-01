«تعليم الوفاق»: إعادة امتحانات الثانوية في عدة مواد بـ12 لجنة على مستوى ليبيا

الوزير عثمان عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي عُقد بديوان رئاسة الوزراء

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة امتحانات الشهادة الثانوية في بعض المواد بـ12 لجنة في كافة المناطق ليبيا.

وتضمن القرار، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إعادة امتحان مادة تقنية المعلومات لطلبة القسم العلمي بكلية الاقتصاد الخمس، ومادة اللغة الإنجليزية بكلية الهندسة منطقة جادو، بالإضافة إلى مادة الأدب والنصوص لطلبة القسم الأدبي (بنين وبنات) بكلية الآداب والعلوم بمنطقة قصر الأخيار.

وشمل القرار أيضًا إعادة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للقسم الأدبي بكلية الاقتصاد الخمس، ومادة الأدب والنصوص والبلاغة والتعبير لطلبة القسم العلمي (بنات) بكلية الآداب والعلوم بمنطقة قصر الأخيار، بالإضافة إلى مادة علم السكان والتنمية لطلبة القسم الأدبي بكلية العلوم غريان.

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وتضمن القرار إعادة امتحان مادة الأدب والنصوص والبلاغة والتعبير لطلبة القسم العلمي (بنين) بكلية الآداب والعلوم الشقيقية، ومادة المطالعة والإنشاء والنقد الأدبي لطلبة القسم الأدبي للعام بكلية العلوم الخمس، ومادة الأدب والنصوص لطلبة القسم الأدبي (بنين وبنات) بكلية الآداب والعلوم الشقيقة، ومادة الفيزياء «الكهرباء والمغناطيسية والفيزياء الذرية» لطلبة القسم العلمي بكلية العلوم الخمس.

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وأجريت امتحانات الثانوية العامة في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا، على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، إذ جرى تشكيل 187 لجنة إشراف ومراقبة على حوالي 58.604 ألف طالب وطالبة بالداخل، بينما تقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبًا وطالبة.