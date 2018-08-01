عصابة مسلّحة تهاجم مقر مباحث الغربيّة بصرمان ومقتل اِثنين من أفرادها

دورية تابعة للمباجث الجنائية فرع الغربية. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية علي بنيني، إن أفراد عصابة مسلّحة هاجمت مقر الجهاز بمدينة صرمان، ما اضطرّ عناصر الأمن إلى الردّ عليهم باستخدام السّلاح.

وأرجع بنيني في تصريح عبر الهاتف إلى «بوابة الوسط» سبب الهجوم إلى مقتل اثنين من أفراد العصابة خلال مواجهات بينهم ودورية خاصة بالجهاز في منطقة «أبوعيسى» الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، ردّا على هجوم من قبلهم استهدف الدورية.

وقال مصدر أمني بصرمان في اتصال بـ«بوابة الوسط» إنّ العصابة التي هاجمت مقر جهاز المباحث الجنائية تمتهن تهريب الوقود، ويترأسها شخص يدعى حسن أبوشناف.

وأبلغ شهود عيان «بوابة الوسط» أنّ الإشتباكات بين أفراد العصابة ودورية المباحث الجنائية أدت إلى غلق الطريق الساحلي إلى حين، قرب مدينة الزاوية .