مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب يكرم عددًا من الموظفين

احتفل مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طبرق بتكريم مجموعة من موظفي الديوان وعددٍ من الجهات والمؤسسات والأفراد الذين كان لهم دور مميز في إنجاح هذه الدورات.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاحتفالية حضرها مقرر مجلس النواب صالح قلمة ورئيس ديوان المجلس عبد الله المصري وميرمكتب الرئاسة عوض الفيتوري ورئيس جهاز الحرس الرئاسي العميد رافع غيضان ومديري الإدارات ولفيف من الموظفين بديوان المجلس.

وأضاف مدير مكتب التدريب والتطوير بمجلس النواب، إن التكريم يأتي ضمن اختتام الربع الأول لسنة 2018، بعد أن أقام المكتب ثلاث دورات، الأولى استهدفت مكتب الأمن والسلامة تحت عنوان «الإسعافات الأولية والعيادة الطبية» والثانية في «الأساليب التكنولوجية الحديثة للإخراج والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج» استهدفت إدارة الإعلام بديوان المجلس والثالثة في اللغة الإنجليزية لموظفي الديوان.

وبدأ حفل التكريم بكلمة افتتاحية لمقرر مجلس النواب صالح قلمة أشاد فيها برئيس ديوان المجلس ومديري الإدارات والموظفين على ما يقومون به من عمل وجهد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد متمنيًا لهم التوفيق.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري في كلمته على أهمية هذه الدورات لأنها تشجع الموظفين على العمل والعطاء والمثابرة والاجتهاد، محفزاً إياهم على مواصلة العطاء متمنياً لهم التوفيق والتقدم.

وقام مكتب التدريب والتطوير بديوان المجلس بتقديم درع لرئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لدعمه المستمر لتدريب وتأهيل موظفي ديوان المجلس. كما كرم الموظفون المستهدفون بالدورات التدريبية الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

كما جرى تكريم جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق ومركز اللغات والتدريب جامعة طبرق وفي ختام الحفل قام مكتب التدريب بتكريم الموظفين المتوفين الذين كانوا يعملون بديوان المجلس وهم، ناجي السعيطي وأحمد سعد، حيث تــم توزيع شهادات المشاركة في الدورات على الموظفين المتدربين.