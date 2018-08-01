«الهلال الأحمر» تسلم مواد إغاثية للأسر المحتاجة في سبها

تويع مواد الإغاثة على السر المحتاجة في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

سلمت جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، فرع سبها، اليوم الأربعاء، مواد إغاثية على الأسر المحتاجة بالمدينة وفرتها الإدارة العامة للجمعية في ليبيا.

وقالت منسقة شؤون المرأة بجمعية «الهلال الأحمر» فرع سبها، عائشة حامد حسن لـ«بوابة الوسط»، إن هناك أسرًا محتاجة فى المدينة بسبب النزوح أو الظروف الاجتماعية أو الأوضاع الأمنية «وجب علينا مساعدتها وعليه قامت الإدارة العامة لجمعية الهلال الأحمر فى ليبيا بتوفير مواد إغاثة من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة».

وأضافت عائشة أن فريق عمل من جمعية «الهلال الأحمر» فرع سبها، قام بزيارة وتجميع معلومات عن الأسر المحتاجة داخل المدينة وإعداد قاعدة بيانات لهم، لتحديد نوع المساعدات المطلوبة، موضحة أن هناك بعض الأسر محتاجة أغطية ومفارش ومعدات منزلية، وبعض الأسر محتاجة مواد غدائية.

وذكرت عائشة أن عدد الأسر بلغ ما يقارب الـ 100 أسرة حسب قاعدة البيانات التي أُعدت من قبل الفريق، جرى تقسيمها إلى فئتين (أ) و(ب).

ولفتت إلى أن عددًا من الأسر الليبية التي جرى توزيع مواد الإغاثة، لهم أكدوا أنهم لا يستطيعون العيش بسبب قلة السيولة وارتفاع الأسعار وعدم حصولهم على مرتباتهم من المصارف، ووقوفهم في طوابير لساعات للحصول على مساعدات من المنظمات الدولية والمحلية من أجل إطعام أطفالهم.