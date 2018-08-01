الرئاسي: قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام

رئيس المجلس الرئاسي يبحث الإطار النهائي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا اليوم الأربعاء مع نائب الرئيس أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط السيد طاهر الجهمي.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع خلُص إلى الاتفاق على آليات إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام، إذ جرى بحث الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة إجراءات، من بينها معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.

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وأكد السراج، خلال الاجتماع، على استكمال استعدادات المجلس الرئاسي لوضع الخطوات المتفق عليها موضع التنفيذ، بينما أشار محافظ المصرف المركزي إلى جاهزية المصرف والقطاع المصرفي لتنفيذ تلك الإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تدارس الجانبان الآثار المترتبة على تنفيذه، حسب تعبير بيان حكومة الوفاق الوطني.

وكان اجتماع عُــقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

ويتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي، وفقما أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها.

رئيس المجلس الرئاسي يبحث الإطار النهائي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي