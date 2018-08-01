عقيلة صالح يبعث برسالة إلى الناظوري مثمنًا دوره في مواجهة الإرهاب

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الفريق عبدالرازق الناظوري، ثمَّن فيها مجهوداته أثناء فترة تكليفهمهام الحاكم العسكري درنة - بن جواد.

وأعرب صالح في مراسلته عن شكره «لمَن أمضى ساعاته حرصًا على ضمان سلامة الوطن وأمن المواطنين في ظل أصعب الظروف»، داعيًا إلى «استمراره في نضاله من أجل رفعة الوطن وسلامة أراضيه من خلال المهام المناطة برئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية».

وكان رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا في 21 يوليو االماضي بإلغاء صفة الحاكم العسكري درنةـ بن جواد، التي كان يشغلها رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري، وذلك في أعقاب إعلان تحرير المنطقة الشرقية بالكامل من «الإرهاب».

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وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أواخر يونيو الماضي، تحرير مدينة درنة بالكامل من الجماعات المسلحة، بعد شهر من بدء عمليات تحرير المدينة.

وكان رئيس مجلس النواب أصدر في 19 يونيو 2016، قرارًا بتعيين الناظوري حاكمًا عسكريًّا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا، لمواجهة الإرهاب في مدينة درنة وبعض أحياء بنغازي.