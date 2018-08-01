بعد إنارة مدخل المدينة الغربي.. بلدية طبرق تشيد بجهود العاملين بشركة الكهرباء

مدخل مدينة طبرق الغربي بعد الإنارة. (الإنترنت)

أثنى المجلس البلدي طبرق، على جهود فنيي ومستخدمي دائرة التوزيع بشركة الكهرباء لصيانتهم مصابيح الإنارة عند مدخل المدينة الغربي المقابل للمركز الطبي.

وقال المجلس في رسالة رسمية وجهها لدائرة توزيع طبرق اطلعت عليها «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن «ما قمتم به من عمل كبير ونبيل لإعادة الحياة لهذه الأعمدة المعطلة منذ أكثر من سبع سنوات لهو أمر تستحقون عليه الثناء والشكر، ورغم قلة إمكاناتكم، لكنكم أثبتم أنكم على قدر كبير من المسؤولية».

وأكد المجلس البلدي طبرق، في رسالته، أن الكفاءات موجودة بالمدينة «لكن المواد المشغلة وقطع الغيار قد تكون أحيانًا عائقًا أمام الكثير من أعمالنا»، مشيرًا إلى موافقة الشركة العامة للكهرباء في طرابلس بعد مخاطبتها على توفير مصابيح الإنارة.

وأشار إلى أنهم قاموا بتركيبها بالتنسيق مع قسم الإنارة بشركة الكهرباء في طبرق بالطريق الرئيسي الممتد من جزيرة المركز الطبي إلى جزيرة شهداء البوستر بحي الحطية.

وطالب المجلس البلدي طبرق المواطنين بالمحافظة على إنارة الطريق من خلال عدم استخدام الأسلحة الخاصة بالصيد داخل المدينة، خاصة في المناسبات والأفراح.