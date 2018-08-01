ميناء طرابلس البحري يستقبل أول باخرة شحن منذ 2012

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 04:32 مساء
وزير داخلية الوفاق يستقبل أول باخرة شحن عبر ميناء طرابلس البحري منذ 2012

أعلن رئيس اللجنة التسييرية لميناء طرابلس البحري سالم بدر اليوم الأربعاء، استئناف العمل بالخط البحري للميناء لأول مرة منذ ست سنوات، برسو الناقلة «GRANDE SICILA»، القادمة من بلجيكا والتي تحمل على متنها 1457 سيارة.

وحضر رسو الناقلة وزيرا الداخلية العميد عبد السلام عاشور، والمالية أسامة حماد، ورئيس مصلحة الجمارك العميد طارق الفقيه، والمسؤولون في الميناء، وفقًا لإدارة التواصل.

وأكد الفقيه، بأن الناقلة «GRANDE SICILA» تعتبر الأولى التي ترسو في الميناء من العام 2012، واتخذت الإجراءات لتفريغها ومنحها إذن المغادرة خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى رسو بواخر نقل بضائع بشكل يومي في ميناء طرابلس، رغم ضعف إمكانات العمل فيه بسبب عدم صيانة الأرصفة والمرافق الأخرى، التي وقف عليها وزير المواصلات ميلاد معتوق خلال زيارته للميناء مؤخراً، والاتفاق معه على تعميق الميناء وصيانة بعض الأرصفة حتى يستطيع العمل بكامل قوته.

وتجول الوزيران في الميناء للوقوف على سير العمل فيه، وأكدا أهمية العمل الذي يقوم به في استقبال بواخر نقل البضائع باعتباره المنفذ البحري للمنطقة الغربية.

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