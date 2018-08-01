اختتام دورة تدريبية على أنواع الحفارات المستخدمة في «آبار النفط»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 03:53 مساء
المهندسون المشاركون في دورة على أنواع الحفارات المستخدمة في حفر آبار النفط. (صورة من شركة الخليج العربي)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اختتام دورة تدريبية على أنواع الحفارات المستخدمة في حفر آبار النفط التطويرية والاستكشافية لقسمي مراقبة الآبار وقسم الجيوفيزيا، والتي استهدفت عشرة مهندسين من حديثي التعيين.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن الدورة التي استمرت أربعة أيام، واختتمت الخميس الماضي تم التعرف خلالها على الأنظمة التشغيلية لها وتصنيفاتها وأجزائها الأساسية ووظائف مكوناتها والعمليات المساندة لكل نظام فيها.

وأشارت إلى أن هذه الدورة التي قام بتنفيذها المهندس أحمد اصويصة رئيس قسم مراقبة الآبار بحقل السرير، تم خلالها زيارة أحد الحفارات للاطلاع عليه والتعرف على مكوناته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان