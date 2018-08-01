اختتام دورة تدريبية على أنواع الحفارات المستخدمة في «آبار النفط»

المهندسون المشاركون في دورة على أنواع الحفارات المستخدمة في حفر آبار النفط. (صورة من شركة الخليج العربي)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اختتام دورة تدريبية على أنواع الحفارات المستخدمة في حفر آبار النفط التطويرية والاستكشافية لقسمي مراقبة الآبار وقسم الجيوفيزيا، والتي استهدفت عشرة مهندسين من حديثي التعيين.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن الدورة التي استمرت أربعة أيام، واختتمت الخميس الماضي تم التعرف خلالها على الأنظمة التشغيلية لها وتصنيفاتها وأجزائها الأساسية ووظائف مكوناتها والعمليات المساندة لكل نظام فيها.

وأشارت إلى أن هذه الدورة التي قام بتنفيذها المهندس أحمد اصويصة رئيس قسم مراقبة الآبار بحقل السرير، تم خلالها زيارة أحد الحفارات للاطلاع عليه والتعرف على مكوناته.