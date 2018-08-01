إنقاذ 181 مهاجرًا غير شرعي شمال القرة بوللي

مهاجرون غير شرعيين على متن قارب للهجرة قبالة سواحل ليبيا. (الإنترنت)

تمكنت دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ 181 مهاجرًا غير شرعي بينهم 148 رجلاً، و24 امرأة، وتسعة أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن عملية الإنقاذ تمت على بعد خمسين ميلاً شمال القره بوللي، مشيرة إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم مصريون وفلسطينيون، نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد أنه بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء تاجوراء.

وكان حرس السواحل قطاع طرابلس قال في وقت سابق اليوم إنه تمكن من إنقاذ 292 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 240 رجلاً، و42 امرأة، وعشرة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال غرب الزاوية.

وقال حرس السواحل، في بيان صادر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم سوري وليبي، نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية.