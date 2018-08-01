شراكة بين «مراسلون بلا حدود» و«مركز حرية الصحافة» لدعم الإعلام

قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع المركز الليبي لحرية الصحافة تهدف إلى أن يعمل الجانبان معًا من أجل دعم حرية الإعلام في ليبيا.

وأضافت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى توقيع الاتفاقية نهاية شهر يوليو الماضي، بهدف التعاون من أجل دعم الحرية والتعدّدية واستقلالية الصحافة وحماية العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أنه ستنفذ في إطار هذه الشراكة أنشطة مشتركة في مجال البحوث والنشر، وكذلك تحركات ميدانية لدعم ومساندة الصحفيين وحمايتهم.

ووفق المنظمة فإن ليبيا تحتل المرتبة 163 من جملة 180 بلدًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2018، وقالت إنه «يتواصل إفراغها (ليبيا) من صحفييها، الذين هربوا من جراء أعمال العنف والانتقام التي تبقى في أغلب الأحيان دون عقاب».