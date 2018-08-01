شراكة بين «مراسلون بلا حدود» و«مركز حرية الصحافة» لدعم الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 03:21 مساء

قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع المركز الليبي لحرية الصحافة تهدف إلى أن يعمل الجانبان معًا من أجل دعم حرية الإعلام في ليبيا.

وأضافت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى توقيع الاتفاقية نهاية شهر يوليو الماضي، بهدف التعاون من أجل دعم الحرية والتعدّدية واستقلالية الصحافة وحماية العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أنه ستنفذ في إطار هذه الشراكة أنشطة مشتركة في مجال البحوث والنشر، وكذلك تحركات ميدانية لدعم ومساندة الصحفيين وحمايتهم.

ووفق المنظمة فإن ليبيا تحتل المرتبة 163 من جملة 180 بلدًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2018، وقالت إنه «يتواصل إفراغها (ليبيا) من صحفييها، الذين هربوا من جراء أعمال العنف والانتقام التي تبقى في أغلب الأحيان دون عقاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان