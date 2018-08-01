عيادات طبية في المطارات الليبية للتأكد من تلقي الحجاج التطعيمات اللازمة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 02:46 مساء
الصادق البهليل المدير التنفيذي لإدارة تطعيمات طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن المدير التنفيذي لإدارة تطعيمات طرابلس، الصادق البهليل، اليوم الأربعاء وجود عيادات خاصة داخل المطارات الليبية للتأكد من تلقي جميع الحجاج التطعيمات الخاصة المطلوبة.

وقال البهليل، في اتصال هاتفي إلى «بوابة الوسط»، إنه في حال ضياع البطاقة التطعيمية الخاصة بالحاج أو حدوث إضافة أو استبدال ولم يتمكن الحاج من تلقي التطعيم ستَّوفر له عيادة داخل المطار للتأكد من حصوله على كل التطعيمات سواء كان ينقصه أحدها أو لم يتلق أيًا منها.

وأضاف أنه جرى تسلم التطعيمات الخاصة بالحجاج تحت إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتوزيعها على جميع المدن الليبية حسب عدد الحجاج لكل مدينة.

وتابع أن الإدارة فتحت كذلك مراكز للتطعيم في كل المدن الليبية، وبدأت بالفعل منذ أكثر من أسبوعين في إعطاء التطعيمات الخاصة بالالتهاب السحائي الرباعي، للوقاية من التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية. 

وأشار البهليل إلى أن البعثة الطبية الخاصة بالحجيج سافرت بالفعل إلى الأراضي المقدسة، بصحبة المعدات الطبية والأدوية لاستقبال الحجيج الليبيين والاهتمام بهم.

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