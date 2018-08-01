إنقاذ 292 مهاجرًا غير شرعي شمال الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 02:20 مساء
مهاجرون غير شرعيين أنقذوا قبالة الزاوية. (صورة من حرس السواحل).

تمكنت دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس على متن الزورق رأس جدير، من إنقاذ 292 مهاجرا غير شرعي، بينهم 240 رجلا، و42 امرأة، وعشرة  أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال غرب الزاوية.

وقال حرس السواحل، في بيان صادر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم سوري وليبي، نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية.

اقرأ أيضًا:

إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

وأشار إلى أنه «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء، وعين زارة، وجنزور».

وكانت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق صبراتة) تمكنت الخميس الماضي من إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 30 رجلاً، وواحد قاصر، كانوا على متن مركب خشبي، شمال زوارة.

وتحقق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اتهام منظمة إسبانية روما بإعادة 108 مهاجرين أنقذتهم سفينة إيطالية في البحر المتوسط إلى ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي.

كانت منظمة «أوبن أرمز» الإسبانية الخيرية قالت في وقت سابق الثلاثاء إن سفينة إيطالية مخصصة لتقديم الدعم لمنصات النفط أعادت 108 مهاجرين غير شرعيين أنقذتهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، على الرغم من عدم اعتراف أوروبا بأن ليبيا مكان آمن للاجئين بموجب مقتضيات القانون الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قهوة سي عقيلة الحلقة (41) «21 للأحذية » وعمارة الجبل الأخضر
ثقافة وفن
العجيلي: ديون مستشفى طرابلس الجامعي بلغـت 80 مليون دينار
ليبيا
تراجع سلة أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء
ليبيا
مجموعة مسلحة تفرج عن أربعة صحفيين ليبيين بعد اعتقالهم لأكثر من 12 ساعة في طرابلس
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط» المصري المتوفي خرج على مسؤولية شقيقه من المستشفى
ليبيا
صحف إيطالية: كونتي كسب جولة حاسمة في «مشادته» مع ماكرون حول ليبيا
ليبيا
السراج: ليس لدي قبيلة ولا ميليشيا ولا أنتمي إلى تيار مؤدلج .. وهذه أسباب أزمات ...
ليبيا
الطفلة أنبوثي.. قصة إنسانية من جحيم المهربين إلى منزل عبدالعاطي في بني وليد
ليبيا
ترامب: إيطاليا هي المرجعية لأوروبا في المسألة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية تسبب السرطان