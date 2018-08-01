إنقاذ 292 مهاجرًا غير شرعي شمال الزاوية

مهاجرون غير شرعيين أنقذوا قبالة الزاوية. (صورة من حرس السواحل).

تمكنت دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس على متن الزورق رأس جدير، من إنقاذ 292 مهاجرا غير شرعي، بينهم 240 رجلا، و42 امرأة، وعشرة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية شمال غرب الزاوية.

وقال حرس السواحل، في بيان صادر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم سوري وليبي، نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية.

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وأشار إلى أنه «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء، وعين زارة، وجنزور».

وكانت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق صبراتة) تمكنت الخميس الماضي من إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 30 رجلاً، وواحد قاصر، كانوا على متن مركب خشبي، شمال زوارة.

وتحقق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اتهام منظمة إسبانية روما بإعادة 108 مهاجرين أنقذتهم سفينة إيطالية في البحر المتوسط إلى ليبيا بالمخالفة للقانون الدولي.

كانت منظمة «أوبن أرمز» الإسبانية الخيرية قالت في وقت سابق الثلاثاء إن سفينة إيطالية مخصصة لتقديم الدعم لمنصات النفط أعادت 108 مهاجرين غير شرعيين أنقذتهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، على الرغم من عدم اعتراف أوروبا بأن ليبيا مكان آمن للاجئين بموجب مقتضيات القانون الدولي.