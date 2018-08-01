الأرصاد: البحر مناسب للاصطياف من رأس جدير إلى سرت

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن البحر مناسب للاصطياف من الساحل من رأس جدير إلى سرت.
وأضاف المركز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البحر غير مناسب للاصطياف على ساحل الزويتينة، ويكون ملائمًا للاصطياف على باقي الساحل من الخليج حتى طبرق.
الساحل من رأس جد ير إلى سرت
• الرياح شمالية شرقية سرعتها ما بين (10-20) كلم / ساعة.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر 27 درجة مئوية.
• البحر مناسب للاصطياف.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرياح شمالية شرقية على ساحل بنغازي، وتكون شمالية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها ما بين 10-30 كلم / ساعة، وتصل بعد الظهر إلى 40 عقدة على ساحل الزويتينة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25-1.00 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل الزويتينة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل الزويتينة.
• درجة حرارة سطح البحر 27 درجة مئوية.
• البحر غير مناسب للاصطياف على ساحل الزويتينة، ويكون ملائمًا للاصطياف على باقى الساحل.