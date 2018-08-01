الأرصاد: تكاثر السحب على الكفرة وأقصى الجنوب الشرقي.. واحتمال سقوط أمطار خفيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 01:57 مساء
سماء ملبدة بالغيوم. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب مساء اليوم على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

كما توقع في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، بينما تميل للارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصـوى بين 30-36 لتصل إلى 38 على أبونجيم.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-34 ومابين 37 - 40 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراح درجات الحرارة القصــوى تتراوح بين 36-41.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الكفرة ومناطق أقصى الجنوب الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين 39-42.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء. (صورة من المركز الوطني للأرصاد)
درجات الحرارة غدًا الخميس. (صورة من المركز الوطني للأرصاد)
درجات الحرارة بعد غدٍ الجمعة. (صورة من المركز الوطني للأرصاد)
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