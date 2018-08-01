إحالة مرتبات موظفي سرت عن شهر يونيو إلى المصارف التجارية

مصرف التجارة والتنمية. (الإنترنت)

أكد مراقب الخدمات المالية ببلدية سرت عز الدين سويسي، إحالة حوافظ مرتبات مكاتب الوزارات والأجهزة العاملة بالمدينة إلى المصارف التجارية عن شهر يونيو.

وقال مراقب الخدمات المالية ببلدية سرت، إن المرتبات تم إيداعها بحسابات الموظفين في المصارف البالغ عددهم ثلاثة عشر ألف موظف وموظفة، مؤكدًا إحالة حوافظ مرتبات موظفي أمانات المؤتمرات الشعبية وأمانة مؤتمر الشعب العام سابقا إلى المصارف.

وأضاف سويسى أن الإدارة المالية تعمل حاليا على تجهيز مرتبات شهر يوليو، التي من المنتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.

وكان وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، بحث مع مستشاري وزارة العمل ومديري الإدارات في المالية وديوان المحاسبة، مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والعدالة الاجتماعية والحد الأدنى للمعيشة.

وقال حماد إنه تم مناقشة إعادة النظر في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وسبل إعادة النظر فيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى للمعيشة وفقا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السوق السائدة، مع مراعاة حجم المسؤلية الوظيفية.